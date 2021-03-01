شكرا لقرائتكم خبر عن 130 دولاراً سعر تذكرة النقل البري الموحد بين مصر والأردن والعراق (طريقة الحجز) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بحث وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير- السفير أمجد العضايلة سفير الأردن بالقاهرة تفعيل مذكرة التفاهم بين شركات النقل بين دول مصر والعراق والاردن وذلك بنقل الركاب بينهم بسعر تذكرة موحد 130 دولار.

كما بحثا أوجه التعاون المشترك بين الجانبين، في بداية اللقاء اكد الجانبان على عمق العلاقة التي تربط القيادة السياسية بالدولتين والشعبين الشقيقين المصرى والاردنى وعلى ضرورة دعم التعاون المشترك في كافة المجالات.

تم التباحث حول سبل دعم التجارة بين البلدين من خلال تذليل جميع العقبات في موانىء الوصول وتسهيل نقل المنتجات المصرية إلى الاردن ومنها إلى الدول العربية مثل العراق وسوريا وكذلك ضرورة تطوير شركة الجسر العربى (المملوكة لمصر والاردن والعراق ) وفتح أسواق جديدة لها لخدمة حركة التجارة بين الدول الثلاث ودول شرق افريقيا .ثم تطرقت المناقشات إلى التعاون في مجال السكك الحديدية حيث اشاد السفير الاردنى بالتطور الكبير الذي تشهدة مصر في هذا المجال معربا عن رغبتة في التعاون المشترك في مجال التدريب للطلاب والفنيين والمهندسين بمعهد وردان للسكك الحديدية وهو ما رحب به وزير النقل حيث اكد أن هذا المعهد صرح تعليمى تدريبى ضخم يضاهي المعاهد الموجوده بالدول المتقدمة وان هيئة سكك حديد مصر على استعداد تام لتدريب الأشقاء الاردنيين وكافة الأشقاء العرب في هذا المجال .

كما تم التأكيد على أهمية البروتوكول الموقع بين جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى وشركة الاتحاد العربى السوبرجيت من الجانب المصرى وكل من شركتى جيت الاردنية والوفود والمسافرين العراقية الخاصة لتسيير خط نقل برى بين الدول الثلاثة يبدأ من القاهرة مروراً بعمان وصولا إلى بغداد والعكس وذلك بسعر تذكرة للراكب مقدارها 130 دولار شاملة سعر العبارة بين مينائى نويبع والعقبة. حيث اكد الجانبان على ان هذا الخط يهدف إلى تسهيل التنقل بين الدول الثلاثة وحركة العمالة المصرية لهذه الدول وحركة الطلاب والدارسين من هذه الدول إلى مصر .

جدير بالذكر أن الحجز في مصر يتم من خلال شركة الاتحاد العربي سوبرجيت.