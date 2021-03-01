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كشف حرارى ومنع الدخول بدون الكمامة بامتحانات جامعة عين شمس.. صور

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القاهرة - سامية سيد - يشهد الحرم الرئيسى بجامعة عين شمس، إجراءات احترازية مشددة على البوابات الرئيسية ، وذلك لتأمين امتحانات الفصل الدراسى الأول والتى انطلقت الأسبوع الجارى بمختلف الكليات .

 

وتشهد البوابات الرئيسية توقيع الكشف الحرارى على الطلاب، ومنع الدخول بدون الكمامة ، فضلا عن توفير المطهرات وأدوات التعقيم لحماية الطلاب من انتشار فيروس .

 

يذكر أن جامعة عين شمس أكدت اتخاذ إجراءات احترازية غير مسبوقة خلال موسم امتحانات الفصل الدراسي الأول، حيث تعقد الامتحانات على 4 فترات من التاسعة صباحا وحتى الثامنة مساء لتقليل الكثافة.

 

كما تم التأكيد على إجراء عمليات تعقيم وتطهير  مستمرة لكل القاعات والمدرجات والممرات وغيرها، والتزام كامل بإرتداء الكمامة وقياس الحرارة لكل الطلاب.

 

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إجراءات احترازية على بوابات جامعة عين شمس

 

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إجراءات احترازية على بوابات جامعة عين شمس

 

 

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إجراءات احترازية على بوابات جامعة عين شمس

 


 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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