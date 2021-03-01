شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على حركة السيارات بـ “الكورنيش" من المؤسسة حتى التحرير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد طريق كورنيش النيل صباح اليوم الإثنين، أمام القادم من ميدان المؤسسة ومنطقة المظلات، وفي طريقه إلى ميدان التحرير ومنطقة وسط البلد والعكس، سيولة مرورية في مناطق، وتكدسا مروريا في مناطق أخرى، وسط تواجد رجال المرور للعمل على تنظيم حركة المرور.

وانتظمت حركة المرور على طريق الكورنيش أمام السيارات القادمة من ميدان المؤسسة وفي طريقها إلى منطقة الساحل، وتكدست الحركة المرورية من منطقة روض الفرج ومحطة الرملة وأمام مبنى أركيديا حتى منطقة الوكالة، وانتظمت حركة السيارات أمام مبنى ماسبيرو ومدخل ميدان عبد المنعم رياض.

وعززت الإدارة العامة لمرور القاهرة تواجدها بالشوارع الرئيسية والميادين الكبرى داخل المحافظة كميدان التحرير وعبد المنعم رياض ومنطقة وسط البلد، للعمل على تنظيم الحركة المرورية وتسهيل وصول المواطنين إلى الأماكن التي يقصدونها.

وانتشر رجال المرور بكافة أنحاء القاهرة لشن حملات مرورية مكثفة لرصد كل المخالفات المرورية بشتى أنواعها، وعدم التهاون مع مخالفي قواعد وآداب المرور، ورفع كل السيارات المتروكة التي يتم رصدها بالشوارع والتي تتسبب في زحام الطرق.

وتمركزت الحملات المرورية أعلى المحاور والشوارع بالجيزة لرصد المخالفات وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور، وللحد من وقوع الحوادث المرورية الناجمة عن السير عكس الاتجاه، أو الانتظار الخاطئ بالطرق السريعة.

وشنت اﻹدارة العامة للمرور، حملات مكثفة على الطرق السريعة للحد من الحوادث ومنع القيادة تحت تأثير المخدر، لأنها تهدد سلامتك وسلامة الآخرين، كما تم تكثيف حملات الرادار ونشر سيارات الاغاثة المرورية وسيارات الدفع الرباعي والدراجات البخارية، كما عززت إدارة المرور من تواجد الخدمات المرورية على الطرق لتكثيف وانتشار عمليات مراقبة المحاور لمنع ظهور أى كثافات مرورية.

ونفذت الإدارة العامة لمرور الجيزة حملاتها المرورية موسعة، لرصد كافة المخالفات المرورية ورفع السيارات والدراجات البخارية المهملة والمتروكة بالشوارع، وذلك بالتنسيق مع الأحياء وبالتعاون والتنسيق مع الأجهزة الأمنية وشرطة المرور وشرطة المرافق وممثلى كافة الجهات المعنية، استعدادا لتأمين شوارع المحافظة بالكامل.