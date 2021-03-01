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تلاميذ الصف الخامس الابتدائى يؤدون الامتحان المجمع بإجراءات احترازية..صور

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القاهرة - سامية سيد - بدأ طلاب الصف الخامس الابتدائي على مستوى الجمهورية  قبل قليل أداء الامتحان المجمع متعدد التخصصات، فى مواد اللغة العربية واللغة الإنجليزية والدراسات والعلوم والرياضيات، بإجمالى 30 سؤالا، جميعها اختيار من متعدد، ويجيب الطالب عن الأسئلة فى نفس ورقة الامتحان

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن درجات الطالب فى الفصل الدراسى الأول بالامتحان المجمع للصفوف من الرابع الابتدائى حتى الثانى الإعدادى ستضاف إلى درجات الترم الثانى، موضحة أن الترم الأول ليس به نجاح أو رسوب وتحدد نتيجة الطالب بعد إضافة الدرجات التى يحصل عليها فى الفصل الدراسى الثانى.

وصممت الوزارة مجموعة من الحلول المبتكرة لتقييم الطلاب في سنوات النقل في أقل قدر ممكن من الزمن وسط تباعد اجتماعي والتزام بالضوابط الاحترازية، حيث بدأت الامتحانات لطلاب النقل يوم 28 فبراير الماضى وتستمر حتى 4 مارس المقبل وستكون في المدرسة ولن يحضر سوى الطالب الممتحن فقط.

وسيكون الامتحان متعدد التخصصات لمدة ساعتين في يوم واحد وورقة امتحان واحدة، وتضم عددا من الأسئلة (اختيار من متعدد) موزعة على المواد الأساسية التي تضاف المجموع، بينما المواد غير المضافة للمجموع ستكون في نهاية العام.

وجاء جدول الامتحان كالتالي: (الصف الرابع الابتدائي "يوم 28 فبراير"- الصف الخامس الابتدائي "يوم 1 مارس"- الصف السادس الابتدائي "يوم 2 مارس"- الصف الأول الإعدادي "يوم 3 مارس"- الصف الثاني الإعدادي "يوم 4 مارس").

 
 

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كشف حرارى على تلاميذ الصف الخامس الابتدائى

 

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تلاميذ الصف الخامس الابتدائى يؤدون الامتحان المجمع

 

 

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تلاميذ الصف الخامس الابتدائى داخل اللجان

 

 

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تنظيم دخول التلاميذ إلى اللجان

 

 

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الكشف على التلاميذ قبل دخول اللجان

 

 

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تلاميذ الصف الخامس الابتدائى يؤدون الامتحان المجمع

 

 

 

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اجراءات احترازية

 

 

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اجراءات وقائية للتلاميذ

 

 

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تلاميذ الصف الخامس الابتدائى يؤدون الامتحان المجمع

 

 


 

الكلمات الدلائليه
محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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