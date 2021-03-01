بعد مد مبادرة "شتي في مصر".. ننشر أسعار الغرف الفندقية وتذاكر الطيران للمدن السياحية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

قررت وزارتي السياحة والطيران، مد العمل بمبادرة "شتي في مصر" لدعم السياحة الداخلية في مصر حتى 15 مايو المفبل بدلاً من 28 فبراير الحالي، مع الالتزام بنسبة الـ50% من الطاقة الاستيعابية للفنادق وفقًا لضوابط التشغيل المقررة.

ويأتي مد المبادرة استجابة لمطالب عدد كبير من المصريين، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، حيث تهدف إلى تخفيض أسعار الطيران الداخلي لربط المدن السياحية بمصر من خلال تنظيم رحلات من القاهرة إلى كل من الأقصر وأسوان وشرم الشيخ وطابا والغردقة ومرسى علم، ومن الإسكندرية إلى الأقصر وأسوان.

ويرصد "الخليج 365" أسعار الفنادق وفقا لقرار وزارة السياحة على النحو التالي:

- الفنادق من فئة الثلاث نجوم 300 جنيه.

- الفنادق من فئة الأربع نجوم 600 جنيه.

- الفنادق من فئة الخمس نجوم 750 جنيهًا.

وبلغ عدد الفنادق المشاركة في المبادرة نحو 110 فنادق بالوجهات السياحية المختلفة (البحر الأحمر ومرسى علم وجنوب سيناء وطابا).

ومنحت وزارة السياحة والآثار ممثلة في المجلس الأعلى للآثار تخفيضا بنسبة 50% على أسعار تذاكر المصريين الكاملة بالمناطق والمتاحف الأثرية المفتوحة للزيارة بمحافظات قنا والأقصر وأسوان، خلال شهري يناير وفبراير 2021.

وجاءت أسعار تذاكر الطيران الداخلي بسعر موحد على النحو التالي:

- القاهرة أو الإسكندرية إلى الأقصر بسعر 1500 جنيه.

- القاهرة إلى أسوان 1800 جنيه.

- القاهرة/ الإسكندرية/ شرم الشيخ /الغردقة /طابا 1800 جنيه.

- القاهرة أو الإسكندرية إلى مرسى علم 2000 جنيه.

ويمكن للركاب حجز رحلاتهم من خلال موقعها الإلكتروني egyptair.com أو من خلال مكاتب مصر للطيران المنتشرة بمصر أو حول العالم أو من خلال وكلاء السياحة والسفر، كما يمكن للركاب حجز برامج سياحية متكاملة تشمل تذاكر الطيران والفنادق والمزارات السياحية، عن طريق مكاتب شركة مصر للطيران الكرنك للسياحة بمدينة نصر على رقم 26738138، فرع شارع قصر النيل على رقم 25775041 أو 25790465، فرع فندق لوبساج المطار على رقم 24183720 أو 22678117، الإسكندرية على رقم ٠3582703، أو من من خلال الموقع الإلكتروني karnak.egyptair.com، وعن طريق خدمة الواتس آب على رقم +201285311558، أو عن طريق الصفحات الرسمية لشركة مصر للطيران الكرنك للسياحة على قنوات التواصل الاجتماعي (EGYPTAIR Tourism - Karnak).

جدير بالذكر، أن المبادرة أطلقتها وزارتي السياحة والآثار والطيران المدني في شهر يناير الماضي وفقاً لتوصيات اللجنة الوزارية للسياحة والآثار خلال الاجتماع الذى عُقد برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء خلال شهر ديسمبر 2020.