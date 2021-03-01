شكرا لقرائتكم خبر عن زحام في شركات توزيع الكهرباء للتقدم بطلبات نقل ملكية العدادات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تشهد مقار شركات توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية خلال الفترة الحالية زحام شديدا من جانب المواطنين للتعاقد على توصيل التيار لوحداتهم السكنية وتغيير الملكية أو نقل ملكية عداد الكهرباء.

وجاء الزحام الكبير على إدارات الكهرباء من تخوف المواطنين من بدء سريان التعديلات الجديدة لتسجيل الوحدات السكنية بالشهر العقارى وربط إجراءات توصيل التيار وإجراء أية تغييرات على عدادات الكهرباء بتسجيل العقار في الشهر العقارى، وهو ما دفع المواطنين إلى سرعة التوجه لإدارات الكهرباء والتقدم بطلبات لتغيير ملكية العدادات بأسمائهم.

في الوقت نفسه، أكد الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، بأن تعديلات قانون الشهر العقارى التي سيتم العمل بها بدءً من السبت القادم لا تسرى على العدادات الكودية لأنها في الأصل عقارات مخالفة ويتم تركيب عدادات كودية لها لتحصيل مقابل استهلاك التيار بها.

وشدد على أن العداد الكودى ليس سند ملكية على عكس العقارات الرخصة، وأشار إلى أنه جار تعاقد المواطنين على العدادات الكودية حتى نهاية مارس الحالى طبقا لقرار مجلس الوزراء بمد مهلة التعاقد على العدادات الكودية للعقارات المخالفة حتى نهاية مارس الحالى. وأوضح أن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة وجه جميع رؤساء شركات الكهرباء بالتيسير على المواطنين في اجراءات التعاقد على خدمات الكهرباء وتذليل أية عقبات تواجههم داخل فروع الكهرباء على مستوى الجمهورية.

وأضاف حمزة أن شركات توزيع الكهرباء، مازالت تعمل وفق الإجراءات المعتمدة سابقا للحصول على خدمات الكهرباء للعقارات المرخصة، ومنها قبول طلبات التعاقد على توصيل التيار للعقارات المرخصة وتغيير أسماء المشتركين لمالك الوحدة السكنية الحالى وتغيير العداد القديم بعداد مسبق الدفع.