شكرا لقرائتكم خبر عن شركة مياه الاسكندرية تقرر مد ساعات العمل في بعض الفروع بالمحافظة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر المهندس أحمد جابر رئيس شركة مياه الشرب في محافظة الاسكندرية زيادة ساعات العمل بمراكز خدمة العملاء في بعض فروع الشركة، بهدف تقديم خدمة متميزة للعاملين، لمنع تكدس العملاء بالفروع، ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا.

وأضاف جابر خلال جوله سير العمل بفرعى خدمة العملاء بالمندرة وسيدى بشر، حيث قامت الادارتين بفتح باب تلقى الطلبات والخدمات أيام الجمعة والسبت حتى التاسعة مساءا، حيث الشكر لجميع العاملين بالفروع التجارية على ما قاموا به خلال الأيام الماضية واستمرار العمل بعد الأوقات الرسمية.