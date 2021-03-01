شكرا لقرائتكم خبر عن بدء امتحان اللغة الأجنبية الأولي لطلاب الصف الأول الثانوي إلكترونيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأ طلاب الصف الأول الثانوي أداء الامتحان في مادة اللغة الأجنبية الأولي إلكترونيا على التابلت.

ويسمح للطلاب باصطحاب الكتاب المدرسي داخل اللجنة والاستعانة به خلال الامتحان الذي يعقد بنظام open book.

وانتهت المديريات التعليمية من تعقييم لجان الامتحانات قبل وصول الطلاب لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

ويبدأ طلاب محافظات القاهرة، وبورسعيد، والسويس، ودمياط، والشرقية، والغربية، والبحيرة، وبني سويف، والمنيا، وقنا، وأسوان، والوادي الجديد، ومطروح، التوافد على لجان الامتحان بالفترة الأولي من الساعة التاسعة وحتي العاشرة والربع بمادة اللغة الأجنبية الأولي.

ويؤدي طلاب المحافظات نفسها الساعة 11:30 صباحا امتحان الجغرافيا حتي الساعة 12.15 ظهرا.

ويؤدي طلاب محافظات الإسكندرية، والدقهلية، والقليوبية، كفر الشيخ، والمنوفية، والإسماعيلية والجيزة، والفيوم، وسوهاج، والبحر الأحمر، وجنوب سيناء الامتحان من الساعه 10 صباحا لأداء امتحان اللغة الأجنبية الأولي الذي يستمر حتى 11:15 صباحا، ثم يدخل الطلاب على منصة الامتحان 12:30 ظهرا لتأدية امتحان الجغرافيا حتى 1.15 ظهرا.

وأكدت وزارة التربية والتعليم أن الهدف من تقسيم حضور الطلاب على منصة الامتحان، هو تخفيف الأحمال على شبكات الاتصالات.

وتستمر امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي حتي 11 مارس المقبل.

وتستمر امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي حتي 11 مارس المقبل.