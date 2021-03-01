شكرا لقرائتكم خبر عن «بيطري شمال سيناء» يشارك في تطهير وتعقيم المدارس بالتزامن مع الامتحانات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تشارك مديرية الطب البيطري بشمال سيناء في تطهير وتعقيم المدارس بالتزامن مع امتحانات الفصل الدراسي الاول، وذلك بناء على توجيهات اللواء محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، وتحت اشراف الدكتور حسن البيك مدير عام المديرية.

وقالت الدكتورة عبير حجاب، وكيل المديرية، إنه تم تعقيم لجان الامتحانات في مدرسة أحمد عرابي الابتدائية بالعريش، بالتزامن مع امتحانات الفصل الدراسي الأول، لمجابهة فيروس كورونا المستجد.

أشارت حجاب، إلى استمرار المديرية بالتعاون مع مديريات التربية والتعليم والصحة والهلال الاحمر المصري في تطهير وتعقيم لجان الامتحانات في مختلف مدارس المحافظة، خلال فترة الامتحانات.