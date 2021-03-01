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«بيطري شمال سيناء» يشارك في تطهير وتعقيم المدارس بالتزامن مع الامتحانات

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خالد محمد 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تشارك مديرية الطب البيطري بشمال سيناء في تطهير وتعقيم المدارس بالتزامن مع امتحانات الفصل الدراسي الاول، وذلك بناء على توجيهات اللواء محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، وتحت اشراف الدكتور حسن البيك مدير عام المديرية.

وقالت الدكتورة عبير حجاب، وكيل المديرية، إنه تم تعقيم لجان الامتحانات في مدرسة أحمد عرابي الابتدائية بالعريش، بالتزامن مع امتحانات الفصل الدراسي الأول، لمجابهة .

أشارت حجاب، إلى استمرار المديرية بالتعاون مع مديريات التربية والتعليم والصحة والهلال الاحمر المصري في تطهير وتعقيم لجان الامتحانات في مختلف مدارس المحافظة، خلال فترة الامتحانات.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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