شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مركز قلين يجتمع برؤساء القرى لبحث مواجهة كورونا والدروس الخصوصية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد على سلامة، رئيس مركز ومدينة قلين، اجتماعاً موسعاً حضره نواب رئيس المدينة، ورؤساء القرى، وذلك للوقوف على آخر مستجدات المركز والقرى والظروف الراهنة التي تمر بها البلاد من مواجهة فيروس كورونا، كما تم تداول بعض الموضوعات الهامة الأخرى.

وأكد «سلامة» على ضرورة المرور على جميع المحال التجارية والمطاعم والمقاهي للتأكد من تنفيذ الاجراءت الاحترازية لديها ومراجعة كافة التراخيص ومدى قانونية المكان وفى حالة عدم تطبيق الإجراءات القانونية يتم اتخاذ الإجراء القانوني حيال المخالفين.

وطالب «سلامة» بالمرور على سناتر الدورس الخصوصيه وتشميعها، وعدم إقامة الأفراح وسرادقات العزاء، والمتابعة المستمرة لأعمال الإشغالات على مستوى المركز والقرى بصفه يومية، ومتابعة أعمال التطهير بصفة مستمرة ويومية.

وأكد رئيس مركز ومدينة قلين على ضرورة المتابعة المستمرة لأعمال التطهير على مستوى المركز والقرى وضرورة المتابعة اليومية لأعمال المرور على الأسواق والمحال التجارية وكيفية تطبيق الإجراءات الاحترازية لدى الجميع واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

سلامه

سلامه

سلامه

سلامه

سلامه

سلامه