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رئيس مركز «بيلا» يقود حملة لرفع إشغالات «السويقة» (صور)

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مجدي أبو العينين 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ترأس أحمد إسماعيل، رئيس مركز ومدينة بيلا، حملة موسعة لرفع الإشغالات بقرية السويقة، وذلك بمشاركة مسؤولي الإشغالات بالمدينة والتي كانت مسببة للاختناقات المرورية بالشوارع، كما تم تحرير المحاضر اللازمة للمخالفين.

وأكد «إسماعيل» على ضرورة شن وتكثيف حملات رفع الإشغالات بالمدينة والقرى وإزالة الأسواق العشوائية ومنع التجمعات وذلك لإحلال السيولة المرورية اللازمة ورفع كفاءة الطرق الرئيسية، وذلك بناء على توجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ بضرورة رفع الاشغالات المنتشرة والعشوائية بمراكز ومدن المحافظة.

اشغالات
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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