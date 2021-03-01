شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أحدث مشروعات تطوير العشوائيات بالقاهرة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد محافظة القاهرة لافتتاح عدد من المشاريع السكنية الخاصة بخطة تطوير العشوائيات الجارى تنفيذها، ومنها مشروع أرض الخيالة بحى البساتين، ويعرض ”الخليج 365” أهم التفاصيل عن المشروع. 1. يقع مشروع أرض الخيالة بحي البساتين جنوب القاهرة. 2. بلغت نسبة التنفيذ 100%. 3. يتم الآن فرش الوحدات ليتم نقل سكان المناطق العشوائية للسكن به. 4. بدأ تنفيذ المشروع في يناير 2019 . 5. يضم 2525 وحدة سكنية على مساحة أرض حوالي 40 فدانا. 6. يضم مركز طبي ومركز شباب ومجمع مدارس وحدائق وأسواق . 7. تم تنفيذه بالتعاون بين محافظة القاهرة وصندوق تطوير العشوائيات والقوات المسلحة. 8. تبلغ تكلفة المشروع 860 مليون جنيه .

مشروع أرض الخيالة



مشروع أرض الخيالة



مشروع أرض الخيالة



مشروع أرض الخيالة