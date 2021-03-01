شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "كهرباء مصر العليا" يؤكد تطوير شبكات توزيع سوهاج بتكلفة ملياري جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس سامي أبو وردة رئيس شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء، أن عدد المشتركين بمحافظة سوهاج حوالى مليون و500 ألف مشترك، وأنه تم خلال الفترة من يوليو 2014 حتى يونيو 2020 تنفيذ أعمال توسع وإحلال لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية بالمحافظة، وتحسين الخدمة للمشتركين من خلال تنفيذ عدة خطط (خطة طموحة – خطة ذاتية – إحلال هوائيات)، بالإضافة لمشروعات منفذة للغير، ليبلغ إجمالي ما تم تطويره وتنفيذه بالشبكة الكهربية خلال الفترة من يوليو 2014 حتى يونيو 2020 مبلغ 2,5 مليار جنيه بالتفاصيل التالية:

وأوضح أبو وردة فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أنه تم الانتهاء من تنفيذ الخطة الطموحة بقطاع كهرباء سوهاج والممولة بقرض من الــدولة لتطويــر الشـبكات خلال الفترة من يوليو 2017 حتى يونيو 2020 بتكلفة وقدرها 1,350 مليار جنيه، مشيرا إلى أنه تم تنفيذ الخطة الذاتية خــــلال الفترة من يوليو 2014 حتى يونية 2020 بقيمة تبلغ حوالى 290 مليون جنيه.

وقال أبو وردة أنه تم إحلال هوائيات الجهد المتوسط بكابلات أرضية خــــلال الفترة من يوليو 2017 حتى يونيو 2020م بعدد 108 عملية بإجمالي أطوال كابلات 36.674 كم بمبلغ يصل إلى حوالى 40 مليون جنيه.

وحول المشروعات المنفذة للغير كشف رئيس شركة مصر العليا أنه تم تنفيذ المشروعات المطلوبة للغير للبنية التحتية لمرفق الكهرباء بالمدن الجديدة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية، وتغذية المشروعات القومية لمياه الشرب والصرف الصحي والمصانع والمدارس والري وغيرها والتي تسهم في تنمية المجتمع وتحقيق حياه أفضل للمواطن بمبلغ يصل إلى حوالى 820 مليون جنيه.