شكرا لقرائتكم خبر عن ترحيب بمد مبادرة شتي في مصر لمنتصف مايو.. واستمرار انخفاض الإشغالات بالبحر الأحمر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

رحب العاملون بالقطاع السياحي بالبحر الاحمر بقرار وزارتا الطيران المدني والسياحة والأثار بمد العمل بمبادرة شتي في مصر بهدف دعم السياحة الداخلية في مصر حتى ١٥ مايو المقبل التي كان مقرر لها نهاية شهر فبراير الماضي.

وشددت وزارة السياحة على ضرورة الالتزام بنسبة الـ50% من الطاقة الاستيعابية للفنادق وفقاً لضوابط التشغيل المقررة والتأكيد على ضرورة الالتزام بكافة الاجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية بكل المطارات والفنادق والأتوبيسات السياحية.

واستمر الانخفاض في حركة السياحة الخارجية بالفنادق والقري السياحية بالبحر الاحمر بسبب انتشار فيروس كورونا ووجود حظر سفر في عدد من الدول الأوربية.

ويشارك ٣٤ فندقا من بين نحو ١٠٠ فندق في المبادرة بالغردقة، وقدمت هذة الفنادق تخفيضات على الأسعار بنسبة 50% وتم خفض الأسعار من 3 آلاف جنيه إلى 1600 جنيه للإقامة الشاملة في الفنادق 5 نجوم، و900 جنيه لأربعة نجوم.

وتراوحت نسب الإشغال الفندقى ما بين ٢٠ إلى ٢٥% من نسبة الاشغالات المصرح بها في ظل ازمة انتشار فيروس كورونا وهي ٥٠% من الطاقة.