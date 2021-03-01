شكرا لقرائتكم خبر عن تنظيم قافلة طبية مجانية إلى وادي الجوفة في أبورديس الثلاثاء والأربعاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اعلنت مديرية الصحة بجنوب سيناء عن إطلاق قافلة طبية مجانية إلى وادي الجوفة بأبورديس خلال يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين وتتضمن القافلة توقيع الكشف والفحص الطبي لأهالي وادي الجوفة والمناطق المجاورة بأبورديس في عدة تخصصات طبية تضم الباطنه وألأطفال والجراحه والجلديه والأسنان والمسالك البولية والنساء والتوليد، وأنف وأذن وحنجرة وعيادة تنظيم اسره ومعمل وصيدلية لصرف الدواء، وسوف يتم توقيع الكشف وإجراء الفحوصات الطبية والتحاليل وصرف العلاج بالمجان.

يأتي ذلك بناء على تعليمات وتوجيهات اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحه، والدكتور أيمن رخا وكيل الوزارة، وذلك لتوقيع الكشف والفحص الطبي وصرف العلاج بالمجان وتقديم أوجه الرعاية الطبية اللازمة لأهالي وديان المحافظة والوصول بالخدمات الطبية للمناطق الأكثر إحتياجا.