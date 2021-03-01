شكرا لقرائتكم خبر عن زراعة الفيوم: تفعيل بطاقة الحيازة الإلكترونية لضمان وصول الأسمدة للمستحقين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور ربيع مصطفى، وكيل وزارة الزراعة بالفيوم، انه تم الانتهاء من ميكنة جميع الجمعيات الزراعية بالمحافظة من خلال تزويدها بأجهزة التابلت ونقاط البيع الـ POS وتدريب العاملين بها على استخدام الأجهزة وصرف الأسمدة للمزارعين والفلاحين باستخدام الكارت الذكى للفلاح من خلال مسؤول شركة أي فاينانس، الذي يتولى توزيع الكروت على أصحابها من خلال شبكة فروعه بالمحافظة.

واضاف اننا كمديرية وكبنك زراعى عملنا سويا في سبيل إنجاح مشروع كارت الفلاح من خلال قيام البنك الزراعى بتوزيع وتفعيل بطاقة الحيازة الإلكترونية للمزارعين المسجلين على منظومة كارت الفلاح بالمحافظة من خلال قاعدة بيانات جغرافية للحيازة الزراعية وايضا تسهيل التعامل من خلال رقم موحد للحيازة الزراعية وربطه بالرقم القومى للحائز مما يسهم في ضبط الزمام المنزرع والمساعدة في اتخاذ القرار وتحديد الاستراتيجية الزراعية وضمان وصول دعم الدولة للأسمدة ومستلزمات الإنتاج إلى مستحقيه وتطوير العملية التسويقية للحالات الزراعية.ومساهمة البنك في التسليم الكارت الذكي للمزارعين بدون صعوبة.

وقال وكيل وزارة الزراعة بالفيوم انه خلال لقائى بالمحاسب خالد حسن، رئيس قطاع البنك الزراعي المصري بالفيوم، بخصوص كارت الفلاح من البنوك الزراعية والري الحديث تحدثا ايضا عن الري الحديث وتعاون البنك الزراعي المصري، لتطوير وتحديث نظم الرى ببعض أراضي محافظة الفيوم والتى تستوجب تطويرها وتحويلها من الري بالغمر إلى الري الحديث.١ض١١ض١١ض١، حيث يسهم البنك فيه بتمويل التحول إلى تطبيق أنظمة الري الحديثة، يأتي في إطار إستراتيجية البنك لتفعيل دوره القومي في مجال التنمية الزراعية والريفية خاصة في مجال تطبيق النظم الزراعية الحديثة وصولًا للتنمية الشاملة والمستدامة للمجتمعات الريفية.كما أعرب وكيل الوزارة عن تطلعه إلى المزيد من التعاون في سبيل تحقيق الأهداف الوطنية لقطاع الزراعة.

وكان الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، سلم أجهزة «التابلت»، وماكينات صرف الأسمدة لمديري الجمعيات الزراعية بالفيوم، تفعيلاً لمنظومة ميكنة الحيازات الزراعية في اغسطس الماضى ،وقال محافظ الفيوم أن منظومة كارت الفلاح الذكي هي إحدى ثمار منظومة التحول الرقمي التي توليها الدولة اهتمامًا كبيرًا وتسعى إلى تطبيقها في كل المجالات ومنها المجال الزراعي، مشيراً إلى أن منظومة كارت الفلاح تأتي في صالح المزارعين وهدفها القضاء على الفساد والوصول بالدعم إلى مستحقيه.وأضاف المحافظ أن تلك المنظومة تسهم في وضع خطط طويلة وقصيرة المدى بناءً على بيانات دقيقة محدثة، إضافةً إلى التطبيقات المستقبلية التي يتم تفعيلها للفلاحين والمزارعين كالتأمين الصحي، والمعاشات، مشدداً على تدريب الجمعيات على التعامل مع المنظومة الذكية الجديدة حتى يتم تحقيق مستهدفات الدولة الرقمية الحديثة.ووجه المحافظ مديري الجمعيات الزراعية بضرورة تسويق وتشجيع الفلاحين على تنفيذ مشروعات الري الحديث، لما له من فوائد في زيادة الإنتاج، حيث يسهم في زيادة الانتاجية بنسبة 30% إلى 40%، وكذا ترشيد وتوفير استخدام المياة، لافتاً إلى أنه يتم تجهيز 4 آلاف فدان بالمحافظة لزراعتهم بالري الحديث.

وأكد محافظ الفيوم أن الدولة تعمل جاهدةً على حماية الرقعة الزراعية والحفاظ عليها، وإزالة كافة التعديات التي لحقت بها سواءً بالبناء أو التبوير أو التجريف.

وأشار وكيل وزارة الزراعة بالفيوم، إلى توزيع 209 جهاز تابلت، وماكينات صرف الأسمدة على مديري الجمعيات الزراعية بالمحافظة، مشيراً إلى أن المديرية قامت بحصر جميع الحيازات من خلال الجمعيات الزراعية، واللجان المشكلة، وتبين أن 246 ألف مزارع يستحقون كارت الفلاح الذكي بشتى أنحاء المحافظة.

وأضاف أن منظومة كارت الفلاح الذكي، تقدم خدمات زراعية متكاملة في ظل الميكنة الحديثة، والتحول الرقمي لتحسين الخدمات الزراعية ورعاية صغار المزارعين، لافتاً إلى أنه تم تنظيم دورة تدريبة لمديري الجمعيات الزراعية على مدار ٤ أيام للتعامل بشكل صحيح مع المنظومة الجديدة، وطرق تسجيل الحيازات من خلال التابلت واستخراج التقارير اللازمة التي تحدد المساحات المنزرعة وأنواع الزراعات والمساحات غير المنزرعة.

ومن جانبه قال حمادة عبدالعظيم أحد المزارعين أنه يشعر بالسعادة لهذه الخطوة وتفعيل المنظومة الجديدة مؤكدًا أنه للمرة الأولى التي يشعر فيها أن صوت الفلاح وصل المسؤلين واستجابوا له مشيرًا إلى أن تسجيل هذه المعلومات بشكل دقيق سيسهم في وصول الأسمدة والمبيدات من الجمعيات لمستحقيها وسيكون ضربة قاضية للسوق السوداء التي تتاجر في الفلاح وتبيع له بأعلى الأسعار.

وقال مصطفي شعبان أحد المزارعين أن البيانات الدقيقة عن الحيازات الزراعية الحقيقية للمزارعين بعدها تسجيلها على أجهزة التابلت ستخدم قطاعات عديدة بخلاف المزارعين مؤكدا أن بعض أصحاب الأراضى كانوا يستخرجون ما يثبت عدم حيازتهم للأراضي من الجمعيات الزراعية لاستخدامه في الحصول على الدعم بجهات عديدة وهذا النظام سيعمل على وقف كل هذه التلاعبات.