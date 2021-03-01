شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مدينة مطوبس يسلم 5 عقود تقنين أراضي أملاك دولة للمستفيدين (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام جمال عيد، رئيس مركز ومدينة مطوبس، بتسليم ٥ عقود أملاك دولة للمستفيدين بعد قيامهم بتقنين أوضاعهم، منهم 3 عقود بقرية الجزيره الخضراء وعقدين بقرية بنى بكار.

والمستفيدون الذين تسلموا العقود من رئيس المدينة هم :

١_ ضرغام أحمد محمد الفقى مساحة ٤٠٩٤ متر

٢_ احمد احمد محمد الفقى واخيه السيد مساحة ٣٦٩٦متر

٣_ شريف احمد عبد الهادى فخر الدين مساحة 74، ٢٤٤ متر

٤_ عبد المالك محمد سعد الشال ٥٨ متر

٥_ سعد على ابو زيد الشال مساحة ٤٠ متر

تسليم عقود

تسليم عقود

تسليم عقود

تسليم عقود

تسليم عقود