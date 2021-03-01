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شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مدينة مطوبس يسلم 5 عقود تقنين أراضي أملاك دولة للمستفيدين (صور) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قام جمال عيد، رئيس مركز ومدينة مطوبس، بتسليم ٥ عقود أملاك دولة للمستفيدين بعد قيامهم بتقنين أوضاعهم، منهم 3 عقود بقرية الجزيره الخضراء وعقدين بقرية بنى بكار.
والمستفيدون الذين تسلموا العقود من رئيس المدينة هم :
١_ ضرغام أحمد محمد الفقى مساحة ٤٠٩٤ متر
٢_ احمد احمد محمد الفقى واخيه السيد مساحة ٣٦٩٦متر
٣_ شريف احمد عبد الهادى فخر الدين مساحة 74، ٢٤٤ متر
٤_ عبد المالك محمد سعد الشال ٥٨ متر
٥_ سعد على ابو زيد الشال مساحة ٤٠ متر
تسليم عقود
تسليم عقود
تسليم عقود
تسليم عقود
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