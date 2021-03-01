شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة 13 قيراطًا استولى عليها مواطنون لجمعيات زراعية في الفيوم (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعادت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ابشواى بمحافظة الفيوم 13 قيراطا إلى الجمعيات الزراعية بقرى شكشوك والنصارية وسنرو القبلية بعد إزالة تعديات على الارض الزراعية استولى عليها مواطنين وتم اتخاذ الاجراءات القانونية ضدهم.

وصرح مراد مسعود رئيس المركز ان حملة مكبرة من مجلس المدينة ازالت ٦ حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية خارج الحيز العمراني زمام جمعية شكشوك للائتمان الزراعي على مساحة ١٠٥٠ متر (٦قيراط) بالإضافة إلى إزالة عدد ٦ حالات بناء مخالف خارج الحيز العمراني بحوض الجناين التابع للوحدة المحلية بالنصارية على مساحة ٨٧٥ متر (٥قراريط)، وردم مسطح خرساني واساسات مخالفة خارج الحيز العمراني بالوحدة المحلية لسنرو القبلية على مساحة ٣٥٠ متر(قيراطان).