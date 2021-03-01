شكرا لقرائتكم خبر عن قوافل طبية مجانية تعالج 500 شخص ضمن مبادرة حياة كريمة في الغربية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور عبدالناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية، عن إطلاق عدة قوافل طبية مجانية والتي تتضمن توقيع الكشف والفحص الطبي لأهالي محافظه الغربية، في عدة تخصصات طبية تضم الباطنة والأطفال والجراحة والجلدية والأسنان والمسالك البولية والنساء والتوليد، وأنف وأذن وحنجرة وعيادة تنظيم أسرة ومعمل وصيدلية لصرف الدواء، وسوف يتم توقيع الكشف وإجراء الفحوصات الطبية والتحاليل وصرف العلاج بالمجان.

وأوضح الدكتور أحمد محسن، مدير إدارة القوافل الطبية بالمديرية، أنه تم تنظيم القافله الطبية بقرية شبشير الحصة وقد تم توقيع الكشف والفحص الطبي على اكثر من 500 حالة بتخصصات مختلفه يأتي ذلك ضمن مبادرة رئيس الجمهورية «حياه كريمة»، وصرف العلاج بالمجان وتقديم أوجه الرعاية الطبية اللازمة لأهالي وقري المحافظة والوصول بالخدمات الطبية للمناطق الأكثر احتياجا.