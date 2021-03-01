شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب الصف الخامس الابتدائي يؤدون امتحان الفصل الدراسي الأول متعدد التخصصات اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يؤدي طلاب الصف الخامس الابتدائي اليوم الاثنين 1 مارس امتحانات الفصل الدراسي الأول بشكل مجمع متعدد التخصصات لمدة ساعتين.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ضوابط النجاح والانتقال للصفوف الأعلى لسنوات النقل من الصف الرابع الابتدائي حتى الصف الثاني الإعدادي.

وسيكون زمن الامتحان ساعتان لكل صف ونوعية الأسئلة اختيار من متعدد- أربعة بدائل لكل سؤال.

ضوابط النجاح والانتقال للصفوف الأعلي:

• تحسب درجة 50% على امتحان الفصل الدراسي الأول و50% على الدرجات التي يحصل عليها الطالب من متوسط الدرجات الامتحانات التي تًعقد من شهر مارس وحتى شهر مايو.

• يشترط لنجاح الطالب حصوله على نسبة 50% من المجموع الكلى للامتحان شريطة أن لا تقل الدرجة في أي مادة عن 25%.