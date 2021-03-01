شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب الصف الأول الثانوي يؤدون امتحاني اللغة الأجنبية الأولى والجغرافيا إلكترونيًا اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يؤدي اليوم طلاب الصف الأول الثانوي امتحانات الفصل الدراسي الأول في مادتي اللغة الأجنبية الأولي والجغرافيا إلكترونيا على التابلت.

ويسمح للطلاب باصطحاب الكتاب المدرسي داخل اللجنة والاستعانة به خلال الامتحان الذي يعقد بنظام open book.

ويبدأ طلاب محافظات القاهرة، وبورسعيد، والسويس، ودمياط، والشرقية، والغربية، والبحيرة، وبني سويف، والمنيا، وقنا، وأسوان، والوادي الجديد، ومطروح، التوافد على لجان الامتحان بالفترة الأولي من الساعة التاسعة وحتي العاشرة والربع بمادة اللغة الأجنبية الأولي.

ويؤدي طلاب المحافظات نفسها الساعة 11:30 صباحا امتحان الجغرافيا حتي الساعة 12.15 ظهرا.

ويؤدي طلاب محافظات الإسكندرية، والدقهلية، والقليوبية، كفر الشيخ، والمنوفية، والإسماعيلية والجيزة، والفيوم، وسوهاج، والبحر الأحمر، وجنوب سيناء الامتحان من الساعه 10 صباحا لأداء امتحان اللغة الأجنبية الأولي الذي يستمر حتى 11:15 صباحا، ثم يدخل الطلاب على منصة الامتحان 12:30 ظهرا لتأدية امتحان الجغرافيا حتى 1.15 ظهرا.

وأكدت وزارة التربية والتعليم أن الهدف من تقسيم حضور الطلاب على منصة الامتحان، هو تخفيف الأحمال على شبكات الاتصالات.

وتستمر امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي حتي 11 مارس المقبل.