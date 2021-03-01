شكرا لقرائتكم خبر عن صحة بني سويف: تقديم العلاج بالمجان لـ1832 مواطنًًا بـ6 قرى في الفشن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الدكتور محمد يوسف عبدالخالق وكيل وزارة الصحة في بني سويف إنه تم تنفيذ 6 قوافل علاجية بقرى مركز الفشن وهي (الحيبة، ابسوج، بسفا، شنرا، صالح فريد، عزبة ماركو واقفهص) على مدار شهر فبراير الجاري، بالتعاون مع مؤسسة راعي مصر للتنمية، وسط التزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية ضمن خطة الدولة الشاملة لمجابهة انتشار العدوى بفيروس كورونا.

وأضاف أنه تم الكشف وتقديم العلاج بالمجان لعدد 1832 حالة في العديد من التخصصات الطبية (أطفال، باطنة، رمد، عظام)، لافتا إلى انه تم عمل 271 نظارة طبية وإجراء تحاليل لعدد 37 حالة، وذلك تحت إشراف الدكتور محمد خلف منسق القوافل الطبية وفريق عمل القوافل العلاجية بمديرية الصحة والسكان.