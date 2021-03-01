شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مدينة الحامول يتابع أعمال القافلة الطبية نور الحياة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع جمال يونس، رئيس مركز ومدينة الحامول، أعمال القافله الطبيه لعلاج امراض العيون التابعه لمبادرة نور الحياة لمكافحة مسببات وفقدان البصر، بالوحده الصحية بالتفتيش، والتي لاقت إقبالا كبيرا من المواطنين من القرية والقرى المجاورة.

وقال «يونس» إن القافلة شارك فيها كبار أطباء العيون، والكشف والعلاج مجانا من خلال تلك المبادرة التي قوبلت بقبول كبير لدي المواطنين.

وأضاف أنه كلف رؤساء الوحدات المحلية بالمركز الاعلان عن تلك المبادرة ليستفيد اكبر عدد من المواطنين منها.