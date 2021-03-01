شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب أولى ثانوى يؤدون امتحان الإنجليزى والجغرافيا واختبار مجمع لخامسة ابتدائى والان مع تفاصيل الخبر
كما يؤدى طلاب الصف الخامس الابتدائى امتحاناتهم فى مواد" اللغة العربية والدراسات الاجتماعية والرياضيات والعلوم واللغة الإنجليزية، في امتحان واحد فقط متعدد التخصصات.
وأشارت الوزارة إلى أن المدارس تقوم بتصحيح الامتحان الموحد وتظهر للطالب درجة كل مادة ويشترط حصول الطالب على 25% فى كل مادة فى الامتحان المجمع ومن لم يحصل على هذه النسبة سيكون له امتحان تكميلى فى المادة التى لم يحصل فيها على 25% فقط، موضحا أن الطالب فى صفوف النقل من الرابع حتى الثانى الإعدادى يظهر له المجموع الكلى ودرجة كل مادة ويجب أن تكون أسئلة كل مادة منفصلة عن المادة الأخرى فى نفس الورقة الامتحانية فى الاختبار المجمع، مؤكدا أن من يقوم بالتصحيح يقدر كل مادة على بعضها ويمنح الطالب الدرجة المخصصة للمادة.