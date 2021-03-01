كورونا في 24 ساعة| 49 وفاة وتوجيه من الرئيس بشأن الطلاب.. وبشرى انتهاء الفيروس

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأحد، خروج 432 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 140892 حالة حتى اليوم.

ويرصد "الخليج 365"، أبرز الأخبار حول فيروس كورونا في مصر والعالم:

49 وفاة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الأحد

السيسي يوجه بالالتزام الدقيق بالإجراءات الاحترازية في لجان الامتحانات

"خطوة خطوة".. هكذا تسجل في موقع الحصول على لقاح كورونا

متحدث الصحة: وصول 8.6 مليون جرعة من لقاح "أسترازينيكا" خلال أيام

الولايات المتحدة: تقديم أكثر من ٧٥ مليون جرعة من لقاحات "كورونا" حتى اليوم

رئيس بيوتنيك: من يتلقى لقاح كورونا لن ينقل العدوى

بريطانيا: تسجيل 6035 إصابة و144 حالة وفاة بفيروس كورونا

"الرئة تعبانة والضغط واطي".. تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة يوسف شعبان

تاج الدين: هيئة الدواء وافقت على لقاح "جونسون آند جونسون" ضد كورونا

منح المتبرع تكاليف الانتقال.. هالة زايد تكشف تفاصيل التبرع بالبلازما

رئيس الوزراء المجري يتلقى "لقاح كورونا"

كورونا اليوم: 3 فئات تحصل على اللقاح أولا في مصر.. وعقار يقاوم تحورات الفيروس

الاكتفاء الذاتي أولًا.. وزيرة الصحة تنفي تصدير البلازما دون سد احتياجات الداخل

​ وزيرة الصحة: 45 ألف مواطن سجلوا بياناتهم لتلقي لقاح كورونا خلال 12 ساعة

خبير أمراض معدية يزف بشرى سارة بشأن انتهاء جائحة كورونا

إفريقيا تسجل 3.89 مليون إصابة بكورونا.. والوفيات تتخطى 100 ألف حالة

احتجاجات في الأرجنتين على تفضيل كبار الساسة وعائلاتهم في تطعيمات كورونا

كوريا الجنوبية تسعى لتحقيق مناعة القطيع بحلول نوفمبر

بريطانيا تسجل أولى الإصابات بسلالة كورونا البرازيلية

متى نتوقف عن ارتداء الكمامة نهائيًا؟

إسرائيل توافق على تطعيم العمال الفلسطينيين لديها

فاوتشي: اللقاحات لا تزال فعالة بشكل مقبول ضد سلالات كورونا الجديدة

هل يحصل مصابو كورونا على اللقاح؟.. الصحة تحسم الجدل