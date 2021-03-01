صرف معاشات شهر مارس اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - تبدأ الهيئة العامة للتأمين الاجتماعى اليوم، الاثنين، صرف معاشات مارس.

وشكلت الهيئة غرفة عمليات لمتابعة صرف المعاشات بمنافذ الصرف وتذليل أي معوقات تواجه أصحاب المعاشات أو المستفيدين بجانب أيضا التأكيد على جميع المنافذ بضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية وعدم التهاون. فيها.

‏‎وتتيح الهيئة لكل صاحب معاش ومستفيد يحمل بطاقات الصراف الآلي أو كارت "ميزة" مهما كانت قيمة استحقاقاته التأمينية- صرف جميع الاستحقاقات من ماكينات الصراف الآلي والمقدر عددها بـ12 ألف ماكينة منتشرة علي مستوى الجمهورية اعتباراً من اليوم الأول من الشهر.