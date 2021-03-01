أخبار مصر

أحمد موسى: ريهام الديب لم تحال للتحقيق في «واقعة المكياج»

0 نشر
محمد طه 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد موسى: ريهام الديب لم تحال للتحقيق في «واقعة المكياج» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الإعلامية ريهام الديب مقدمة نشرة التاسعة في التليفزيون المصري، التي ظهرت في فيديو واقعة المكياج على الهواء، لم تحال للتحقيق.

وتابع موسى خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن ريهام الديب من المذيعات المحترمات بالتليفزيون المصري، ومشهود لها بالكفاءة في كل الافتتاحات وأنشطة الرئيس السيسي.

وأكد موسى، أن الإعلامية ريهام الديب، لم يشملها قرار الهيئة الوطنية للإعلام بتحويل طاقم نشرة التاسعة للتحقيق.

  • الوضع في مصر

  • اصابات

    181,829

  • تعافي

    140,460

  • وفيات

    10,639

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا