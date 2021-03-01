شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد موسى: ريهام الديب لم تحال للتحقيق في «واقعة المكياج» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الإعلامية ريهام الديب مقدمة نشرة التاسعة في التليفزيون المصري، التي ظهرت في فيديو واقعة المكياج على الهواء، لم تحال للتحقيق.

وتابع موسى خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن ريهام الديب من المذيعات المحترمات بالتليفزيون المصري، ومشهود لها بالكفاءة في كل الافتتاحات وأنشطة الرئيس السيسي.

وأكد موسى، أن الإعلامية ريهام الديب، لم يشملها قرار الهيئة الوطنية للإعلام بتحويل طاقم نشرة التاسعة للتحقيق.