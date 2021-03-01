شكرا لقرائتكم خبر عن «انتقد أداءه على الشاشة فاتهمه بالتنمر».. تفاصيل أزمة أحمد موسى وأيمن ندا (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت كلية الإعلام بجامعة القاهرة تبرءها مما ذكره أحد مدرسيها في حق الإعلامي أحمد موسى، مؤكدة في بيان عبر حسابها على «فيسبوك» أن «الكلية لا علاقة لها بما تم نشره على إحدى الصفحات الخاصة بأحد الأساتذة.

وانتقد أحد مدرسي كلية الإعلام جامعة القاهرة الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي» المعروض على فضائية «صدى البلد»، وقال إنه يعاني من مشكلات صوتية وغيرها تجعله غير أهل لدور الإعلامي.

وذكر بيان كلية الإعلام: «بشأن الجدل المثار مؤخرًا من نشر مقالًا عن بعض الإعلاميين والعمل الإعلامي، فإن الكلية توضح أنه لا علاقة لها بما تم نشره، وأن هذه الصفحات الشخصية تعبر عن الرأي الشخصي لأصحابها، وتؤكد الكلية احترامها وتقديرها لكل الزملاء الإعلاميين».

وقال الدكتور أيمن منصور ندا، رئيس قسم الإذاعة والتليفزيون بكلية الإعلام جامعة القاهرة، إن «الكثير ممن يتصدرون المشهد الإعلامي حاليًّا لا توجد لديهم المهارات الكافية للقيام بمهنة المذيع أو مقدم البرامج، كما ذكرتها كتب الإعلام، وهناك صفات شكلية وخصائص صوتية وسمات نفسية وجدارات ثقافية يجب توافرها فيمن يتصدى لهذه المهنة الشاقة».

أضاف «ندا» عبر حسابه الشخصي على «فيسبوك»: «أحمد موسى مذيع على مسئوليتي، مواصفات المذيع كما تشير إليها الكتب غير موجودة فيه، وخصائص الصوت والأداء غير متوفرة لديه، بل لديه مشكلات صوتية وأدائية واضحة تمثل في حد ذاتها عائقاً أمام الإنسان الطبيعي للتواصل مع الآخرين وللتفاعل معهم فما بالك بالمذيع، ولديه مشكلات ثقافية واضحة تمنعه من التأثير، وله مواصفات شكلية ظاهرة تمنعه من الإقناع، وهو دائم الوقوع في أخطاء مهنية كفيلة باعتزاله الإعلام نهائياً».

ورد الإعلامي أحمد موسى على الدكتور أيمن منصور ندا عبر حسابه الرسمي على «فيسبوك»، قائلًا: «المتنمر أيمن منصور ندا من حقك النقد، لكن أن تتنمر على جسمي وصوتي وما خلقه المولي سبحانه وتعالي، فهذا يخرج من النقد إلى التنمر والأساءة والسخرية».

أضاف: «هل هذا مستوي من يفترض فيه أن يدرس لأولادنا في الجامعة معني القيم والأخلاق وأحترام الآخر، ويكون هو نفسه من يتنمر ويسخر، سوف يتولي المستشار القانوني عمر الأصمعي تقديم بلاغ لمعالي النائب العام ضد المتنمر أيمن منصور ندا الأستاذ الجامعي، ويطبق القانون على المتنمر».

بدوره، أعلن الإعلامي نشأت الديهي تضامنه مع أحمد موسى، وتناول مقال الدكتور أيمن ندا بالهجوم اللاذع بسبب انتقاد الأخير لأداء بعض الإعلاميين، وقال في برنامجه «بالورقة والقلم»، إن صاحب المقال «يعاني من مرض نفسي شديد يجعله يهاجم القنوات الفضائية تارة والصحفيين والإعلاميين تارة أخرى».

في المقابل، تضامن الدكتور حسن على أستاذ الإذاعة والتليفزيون كلية الإعلام جامعة السويس، مع الدكتور أيمن ندا، وقال: «المذيع موظف عام، يخضع أداؤه وإنتاجه الإعلامي للنقد مهما كان النقد قاسيًا، وتهديد أحمد موسي بمقاضاة الدكتور أيمن منصور لا محل له قانونًا».