شكرا لقرائتكم خبر عن مد فترة الأوكازيون الشتوى حتى 28 مارس المقبل.. ارتفاع عدد المحلات المشاركة فى الأوكازيون الشتوى لـ3 آلاف محلا حتى الآن.. وأرقام الباركود تكشف 536 عرض وهمى فى التخفيضات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت وزارة التموين، قرار وزارياً رقم 37 لسنة 2021 بمد فترة التصفية الأولى لموسم 2021 الأوكازيون الشتوى، لينتهى يوم 28 مارس 2021 بدلاً من يوم 7 مارس 2021.

وتواصل الجهات المعنية العمل بالأوكازيون الشتوى 2021، من خلال إصدار التصاريح للمحلات التجارية الراغبة فى المشاركة فى الأوكازيون الشتوى بالمحافظات المختلفة، حيث كشف تقرير رسمى عن استمرار مشاركة المحلات فى عروض تخفيضات الأسعار، وأن من حق المحلات اختيار نسبة التخفيضات المشاركة بها فى الأسعار دون إلزامها بأى نسبة فى التخفيضات، شريطة أن تكون هذه التخفيضات حقيقية، وأن يلتزم صاحب المحل بالإعلان عن سعر المنتج قبل وبعد التخفيضات، وأن عدد المحلات التى شاركت فى الأوكازيون بلغت 3 آلاف محلا حتى الآن، وأنه يتم تقديم تخفيضات فى أسعار المنتجات وفقا لرغبة المحل المشارك شريطة أن تكون نسبه التخفيضات حقيقية وهى نفس النسبة التى يتم الإعلان عنها.

ووفقًا لنظام العمل بالأوكازيون الشتوى، فإن المحلات التى تشارك فى الأوكازيون الشتوى، لها الحرية فى تقديم نسبة التخفيضات المناسبة، شريطة أن تكون التخفيضات حقيقية وغير وهمية، وأن من يثبت تلاعبه فى العروض سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيث تصل نسبة التخفيضات لبعض المنتجات إلى ما يقرب من 50%، وأن ذلك يكون وفقًا لرغبة أصحاب المحلات والجهات المشاركة فى عروض الأوكازيون الشتوى.

وتقوم الأجهزة الرقابية، بشن حملات مستمرة على المحلات التجارية، للتأكد من التزامها بعروض تخفيضات الأسعار، وكذلك حصولها على تصاريح من المديريات للمشاركة فى الأوكازيون، كما يتم التنسيق مع جهاز حماية المستهلك والأجهزة الرقابية للمرور على أكثر عددا من المحلات والأسواق المختلقة بالمحافظات.

وكشفت الأجهزة الرقابية، عن عروض وهمية فى تخفيضات الأسعار تقدمها بعض أصحاب المحلات التجارية لخداع المواطنين، وتم تحرير 536 مخالفة منذ بداية انطلاق الأوكازيون الشتوى وحتى الآن، منهم 496 مخالفات عن عروض، وهمية لتخفيضات الأسعار، حيث يتم متابعة بيانات "الباركود" الخاصة المنتج لمعرفة السعر قبل وبعد الخصم المعلن عنه فى الأوكازيون، ومن يثبت تلاعبه يتم تحرير محاضر وإحالتها الى النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية، وكذلك تحرير العديد من المخالفات عن عدم وجود تصريح بجانب تحرير العديد من المخالفات الأخرى، وانه تم تحرير محاضر للمخالفين وإحالتها الى النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وجدد أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك، مطالبة المواطنين بشراء المنتجات من المحلات المعروفة والمرخصة، وليس مع الباعة الجائلين للحصول على حقهم فى سلع جيدة وتخفيضات حقيقية، مع ضرورة التزام التجار بإعطاء المستهلك فواتير بالسلع التى يتم شراؤها بها ثمن السلعة قبل الأوكازيون وبعد التخفيضات، حتى يتأكد من الحصول على تخفيضات حقيقية، وأن تتضمن الفاتورة نوع السلعة وتاريخ الشراء، لافتا إلى أن الهدف من الأوكازيون هو توفير سلع للمواطنين بأسعار مخفضة، وكذلك تنشيط حركة البيع للتجار.