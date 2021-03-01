شكرا لقرائتكم خبر عن 10 إجراءات احترازية داخل كنترولات شهادتى الابتدائية والإعدادية بالأزهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت السبت 27 فبراير الماضى، امتحانات النقل للمرحلة الابتدائية بالأزهر الشريف، حيث يؤدى الامتحانات طلاب الصف الرابع والخامس الابتدائي للمعاهد العادية والنموذجية والخاصة والبعوث الإسلامية.

وفي إطار الاستعدادات النهائية التي اتخذها قطاع المعاهد الأزهرية لبدء امتحانات الفصل الدراسي الأول، أعلن قطاع المعاهد الأزهرية عن عدد من الإجراءات الاحترازية أثناء عمل لجان النظام والمراقبة للشهادتين الابتدائية والإعدادية، وذلك على النحو الآتى:

- يتم تعقيم مقر الكنترول بجميع حجراته وطرقاته ودورات المياه و كل ما تقع عليه أيدي الأعضاء والعاملين بالكنترول يوميا بعد الانتهاء من العمل .

- عدم دخول أي عضو من أعضاء الكنترول إلا بعد الكشف عليه بالكاشف الحراري ، وفي حالة ارتفاع درجة حرارة لأحد الأعضاء عليه فور التوجه إلى التأمين .

- يتم توزيع الأعضاء على الحجرات بحيث لا يزيد عدد الأعضاء في الحجرة الواحدة على أربعة عشر عضوا .

- يلتزم جميع العاملين بالكنترول باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية التي تكفل سلامتهم ، من حيث ارتداء الكمامة واستعمال الأدوات الشخصية الخاصة لكل فرد وعدم تداول تلك الأدوات الخاصة بين الأفراد .

- المحافظة على وجود مسافة بين الزملاء حين التسليم والتسلم والمراجعة والرصد ، و عدم المصافحة بالأيدي أو المعانقة .

- يلتزم أفراد أمن الكنترول بالحيطة والحذر وتطبيق الإجراءات الاحترازية على الجميع دون استثناء من أول دخول الأعضاء مقر العمل حتى انتهاء اليوم و خروج الأعضاء بحيث لا يدخل أو يخرج الأعضاء جماعات .

- الصلاة فردية وإن تؤدي في جماعة فلتكن في عدد قليل تتحقق به الجماعة ملتزمين بالمسافة الآمنة بين الأفراد .

- على رؤساء الحجرات التنبيه على الأعضاء بأن يلتزم كل عضو متعلقاته الخاصة ( كوب شاي ، زجاجة مياه ، فوطة ، صابونة ، أقلام وخلافه )

- يحظر على جميع المنتدبين بالكنترول استخدام المحمول بمقر لجنة النظام والمراقبة.