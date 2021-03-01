شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة لحصر مخالفات المنشآت الصناعية أسفل المباني السكنية في أسوان والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قامت لجنة برئاسة محمود بهاء نائب رئيس مدينة أسوان، بالمرور على المنشآت الصناعية المقامة أسفل المنازل والباني السكنية الكائن بالشوارع الرئيسية لحصرها ورصد المخالفات بها بنطاق مدينة اسوان .
وقامت اللجنة بالمرور بنطاق حي جنوب المدينة بناءا على قرار محافظ اسوان لمتابعة وحصر المنشئات الصناعية المقامة اسفل المباني السكنية.
ضمت اللجنة المقدم هيثم محمد الفيومي بالحماية المدنية باسوان وايمن محمد بمديرية القوى العاملة والهجرة ومحمود محمد مفتش منشآت بمكتب تأمينات اسوان واشرف عنتر رئيس حي جنوب واشرف جلال نائب رئيس الحي.
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