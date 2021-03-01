قامت لجنة برئاسة محمود بهاء نائب رئيس مدينة أسوان، بالمرور على المنشآت الصناعية المقامة أسفل المنازل والباني السكنية الكائن بالشوارع الرئيسية لحصرها ورصد المخالفات بها بنطاق مدينة اسوان .

شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة لحصر مخالفات المنشآت الصناعية أسفل المباني السكنية في أسوان والان نبدء بالتفاصيل

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية