شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة ترفع استعداداتها بجميع المحافظات لمتابعة فيروس كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس «كورونا المستجد»، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

وأعلنت وزارة الصحة، الأحد، تسجيل 595 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها للفيروس، ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، إلى جانب 49 حالة وفاة جديدة.

واضاف الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والتواصل المجتمعي، والمتحدث الرسمي للوزارة، عن خروج 432 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 140892 حالة حتى اليوم.

وأشار «مجاهد» أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأحد، هو 182424 حالة من ضمنهم 140892 حالة تم شفاؤها، و10688 حالة وفاة.