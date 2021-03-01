شكرا لقرائتكم خبر عن تجريع 498 ألف طفل في اليوم الأول لحملة التطعيم ضد شلل الأطفال في القليوبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور خالد عبدالغنى وكيل وزارة الصحة بالقليوبية أنه تم تطعيم 498 ألف طفل وطفلة في اليوم الأول للحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال والتى بدأت امس «الاحد» وتستهدف تطعيم 1116088 طفل وطفلة على مستوى القليوبية من عمر يوم وحتى خمس سنوات من المصريين وغير المصريين.

اكد أنه تم تدريب 2291 فريق طبى للقيام بتنفيذ الحملة منهم 353 فريق ثابت بالمراكز الطبية والوحدات الصحية ومكاتب الصحة و1938 فريق متحرك من شقة إلى شقة لافتا إلى أنه تم التشديد على جميع الفرق بإتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الإحترازية أثناء العمل.

اوضح وكيل وزارة الصحه أن المديرية استعدت للحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال من خلال فرق طبية مدربة وجاهزة والتطعيم سيتم من شقة إلى شقة بجميع أنحاء النطاق الجغرافى لمحافظة القليوبية مؤكدا توافر المستلزمات اللازمة للحملة وتوزيع الطعوم ووضع خطة عمل للفرق الطبية الثابتة والفرق المتحركة وإطلاق الحملات الدعائية للحملة ولصق البوسترات والبنرات بما يساهم في تحقيق أهداف الحملة ووصول الخدمة لجميع الأطفال المستهدفين والقضاء على شلل الأطفال نهائيا.