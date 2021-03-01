شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب عن إدارة بايدن: تبيع أطفال أمريكا والديمقراطيون فشلوا فى فتح المدارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه الرئيس الأمرييكى السابق، دونالد ترامب، تهمة ببيع أطفال أمريكا لنقابات المعلمين، للرئيس الحالى جو بايدن، متهمًا الديمقراطيين بالفشل فى فتح المدارس مع استمرار الولايات المتحدة فى مكافحة جائحة كورونا.

وقال ترامب: "إن الصحة العقلية والجسدية لهؤلاء الشباب تصل إلى نقطة الانهيار.. عليهم الحياة بطريقة طبيعية"، ونسب الفضل في لقاح Johnson & Johnson الذى وافقت عليه السلطات الأمريكية أمس قائلا إن إدارته حققت ما يعادل خمس سنوات من الخدمات اللوجستية للقاح في خلال أشهر.

وأضاف أنه يجب إعادة فتح المدارس، مشيرا الى التأثير السلبي الناتج عن تعلم الأطفال الصغار عن بعد، ودعا إلى إعادة فتح المدارس على الفور والالتزام بالتدابير الاحترازية مدافعا عن العائلات الامريكية التي لا يمكنها تحمل تكلفة الاغلاقات.

وقال ترامب: "عائلاتنا لا تستطيع الخروج للحياة.. فى الوقت الذى يحضر فيه بايدن اللاجئين إلى البلاد دون سجلات جنائية أو معلومات عنهم.. أنه أمر لا يصدق".