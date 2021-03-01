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ترامب: الشهر الأول لبايدن الأكثر كارثية لأى رئيس أمريكى فى التاريخ الحديث

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القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، إنه لن يقوم بتأسيس حزب جديد، متابعا: لا أنوى تشكيل حزبا جديدا والحزب الجمهورى متحد وأكثر قوة من السابق.

وأضاف الرئيس الأمريكي السابق ، خلال كلمة في الملتقى السنوي للمحافظين الأمريكيين: نحن ننتمي إلى الحزب الجمهوري وسنحارب الاشتراكيين والشيوعيين، مستطردا: كان الشهر الأول لجو بايدن الأكثر كارثية لأى رئيس في التاريخ الحديث

وقال دونالد ترامب ترامب: كنا نعلم جميعا أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن ستكون سيئة لكن لم يتخيل أحد منا أنهم سيكونون بهذا السوء.

 

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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