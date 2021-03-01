شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر: إعادة ترشيح السفير حسام زكى أمينا عاما مساعدا بالجامعة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت مصادر دبلوماسية رفيعة المستوى، إن هناك عددا من الدول العربية تدعم التجديد للسفير حسام زكى أمينا عاما مساعدا لجامعة الدول العربية، عقب اتخاذ قرار بإعادة ترشيحه للمنصب.

وأكدت المصادر أن "زكى" يحظى بقبول واسع داخل الجامعة وموافقة من أغلب المندوبيات، فى ضوء جهوده الدبلوماسية وما ساهم به منذ توليه منصب الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية منذ 2016، فى دعم العمل العربى المشترك، وإثراء عمل الأمانة وتعزيز أنشطتها الرامية إلى تنفيذ السياسات التى يضعها القادة العرب.