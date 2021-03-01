شكرا لقرائتكم خبر عن دوى انفجار عنيف جديد فى محيط السيدة زينب بريف دمشق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت قناة العربية الحدث، أن هناك دوي انفجار عنيف جديد في محيط السيدة زينب بريف دمشق في سوريا، فيما أكد المرصد السورى، أن السيدة زينب مقر لحزب الله اللبناني والميليشيات الإيرانية.

وأكد المرصد السورى، انطلاق صفارات الإنذار وسط العاصمة دمشق بالتزامن مع القصف الإسرائيلي.

وقالت قناة العربية الحدث، إن قرار إسرائيلي بالرد على استهداف سفينة إسرائيلية في خليج عدن، موضحة أن الغارات الإسرائيلية جزء من الرد على استهداف سفينتها في خليج عدن.