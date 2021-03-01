شكرا لقرائتكم خبر عن لجان يومية لرصد وتتبع أى مخالفة تعديات على الأراضى الزراعية.. اقرا التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور عباس الشناوى، رئيس قطاع الخدمات الزراعية، إن هناك تكليفات لجميع مديريات الزراعة والإدارة المركزية لحماية الأراضى بعمل تقرير يومي بالتنسيق مع المحافظات والجهات الأخرى، حول رصد وتتبع أى حالة مخالفة تعدى على الأراضى الزراعية الخصبة بمحافظات الجمهورية، واتخاذ جميع الإجراءات ضد مخالفات التعديات، سواء بالبناء أو التشوين أو التجريف، والإبلاغ عنها والتصدى لها ، حفاظا على الرقعة الزراعية.

وأضاف "الشناوى "، في تصريحات لـ "الخليج 365 "، أن هناك تكليفات واضحة لمديريات الزراعة وادراة حماية الاراضى باتخاذ جميع الاجراءات القانونية للتصدى للتعديات على الاراضى الزراعية الخصبة بالوادى والدلتا، سواء بالبناء او التشوين او التجريف بالتنسيق مع الوزرات المعنية، وتكثيف عمل اللجان المرورية للتأكد من دقة بيانات التعديات، مضيفا أنه هناك غرف عمليات مركزية التى تتبع غرف فرعية بجميع مديريات الزراعية تعمل دوريا لمواجهة التعديات ، نظرنا لخطورتها على الأمن الغذائى المصرى سواء كانت تشوين أو تجريف أو بناء.

وتابع رئيس الخدمات الزراعية ،أن التعدى على الأراضى الزراعية، جريمة لأن الأرض ملكية للشعب كله وليست لفرد واحد، فهى توفر الغذاء والأمن الغذائى للدولة، والمحافظة على الرقعة الزراعية هدفها تأمين مستقبل الأجيال القادمة، ونعمل على حصر كامل لكل هذه التعديات بالمستندات والأرقام، والحفاظ على الرقعة الزراعية ومواجهة المخالفين من أجل المواطن المصرى والأجيال القادمة ، لافتا الى أن هناك تكليفات الى الإدارة المركزية لحماية الأراضى، ومديريات ووكلاء ولجان المتابعة بوزارة الزراعة بالمحافظات ، باليقظة التامة والتأكد من دقة بيانات المعتدين ، والتنسيق مع مختلف المحافظات لتقديم التسهيلات اللازمة فى إزالة المخالفات فور وقوعها.

كان تقرير شدد على مديرى مديريات الزراعة بالمحافظات، التصدى للتعديات على الأراضى الزراعية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهتها، وذلك فى المهد قبل تفاقمها، مشيراً الى أنه لا مجال للمجاملات ، ووجه ببحث المشكلات التى تواجه المزارعين بالمحافظات المختلفة، ومتابعة سير العمل بكافة المحافظات، ومستوى الخدمات المقدمة للمزارعين ، ومتابعة اللجان التى تتابع الزراعات الشتوية بمحافظات الجمهورية وحل مشاكل الفلاحين.