وزير الكهرباء: لدينا 150 ألف موظف.. و"ممكن أدورها بـ30 ألف فقط"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

هاجم النائب عبدالله لاشين عضو مجلس النواب، إحدى شركات عدادات الكهرباء، مضيفًا أن الشركة توظف قارئي عدادات لا يستطيعون إجراء أبسط القراءات الصحيحة.

وطالب لاشين خلال اجتماع لجنة الطاقة بحضور وزير الكهرباء، اليوم الأحد، بضرورة أن تحدد الوزارة إعداد معينة من خريجي كليات الهندسة للعمل في الوزارة لكونهم الأجدر والأقدر.

ورد الوزير، أن الوزارة لديها خطة لتحويل جميع العدادات إلى مسبوقة الدفع خلال 5 سنوات: "مفيش قارئ هيجيلك تاني".

وبخصوص تعيين خريجي الهندسة، علق الوزير، قائلًا إن الموجود أكثر من الاحتياج: "في مرة عملنا مسابقة لاختيار 1000 موظف تقدم ليها 140 ألف واحد فهل هذا يعقل، ونبهت على المسئولين بأن ابن الغفير أهم عندي من ابن الوزير، لدينا 150 ألف موظف وأنا ممكن أدورها بـ30 ألف فقط".