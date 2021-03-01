وكيل "طاقة النواب" يطالب وزير الكهرباء بتخفيض أسعار الشرائح في الصعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

قال النائب حمادة الجبلاوي وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إن القاصي والداني يعلم إنجازات وزارة الكهرباء، ويكفي أن الوزارة أنجزت وتم تشغيل محطة "بنبان" أسوان.

وطالب وكيل الطاقة خلال اجتماع اللجنة بحضور وزير الكهرباء، اليوم الأحد، بتخفيض أسعار شرائح الكهرباء في الصعيد، قائلًا: " درجة الحرارة عندنا بتوصل لـ50 درجة".

وتابع: "يا معالي الوزير كيف يكون لدينا في صعيد مصر السد العالي ومحطة بنبان للطاقة الشمسية، وأسعارنا مرتفعة والشرائح مرتفعة.. حتى طباخ السم بيدوقو".

ولفت الجبلاوي إلى أن لا أحد ينكر الجهود المبذولة من جانب وزارة الكهرباء، ونقف مع الوزارة في مشروعاتها التنموية بهدف حياة أفضل لكل مواطن.