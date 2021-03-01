إحباط تهريب زيت الماريجوانا المخدر في مطار القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

أحبطت جمارك الطرود البريدية بالقاهرة، محاولة تهريب عدد من من أمبولات زيت الماريجوانا المخدرة، القادمة داخل طرد من أمريكا يحتوي على ملابس وأحذية، قبل أن تتخذ الجمارك الإجراءات القانونية.

وتبين أنه أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على الطرود البريدية الواردة بجمرك بريد فيدكس، اشتبه محمود جاد مأمور الجمرك في بوليصة الشحن واردة من أمريكا عبارة عن كرتونة بوزن 2.85 ليبرة، وأثناء قيامه بفتح الطرد وجد بين طيات الملابس أمبولات بداخلها مادة سائلة، وبالعرض على جون جميل مدير جمرك فيدكس، قرر تشكيل لجنة لفحص وجرد محتويات الطرد، ضمت محمد فتحي مدير الحركة، وأحمد سمير مأمور الحركة، وتبين وجود 5 أمبولات مخفاة بين طيات الملابس، و5 أمبولات أخرى مخفاة داخل فرش حذاء، وجميعها بداخله مادة سائلة.

وبعرض الأمر على إدارة مكافحة المخدرات، أفادت بأن الأمبولات المضبوطة يشتبه أنها تحتوي على زيت الماريجوانا المخدر، ومحظور دخوله وتداوله داخل البلاد.