شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الأزهر تكشف حقيقة وفاة طالب أثناء الامتحانات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور محمود صديق، نائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا والبحوث، المشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية بجامعة الأزهر، أن الأخبار المتداولة بشأن وفاة طالب بجامعة الأزهر، اليوم الأحد، خلال الامتحانات أمر عار من الصحة، ولا يزيد عن كونه إشاعة مغرضة.

وأوضح نائب رئيس جامعة الأزهر خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن أحد الطلاب أبلغ أن درجة حرارته مرتفعة، ويشتبه في إصابته بكورونا، وعلى الفور نُقِلَ الطالب إلى مستشفى الحسين الجامعي بسيارة مجهزة من الإدارة الطبية.

كما أوضح نائب رئيس الجامعة أن حالة الطالب مستقرة، لافتًا إلى أن حرارة الطالب انخفضت، وحاليًا في انتظار نتيجة مسحة كورونا، مضيفًا أن الجامعة تطبق الإجراءات الاحترازية، ولا يوجد تكدسات في المدن الجامعية كما كان من قبل؛ لما فرضته الإجراءات الاحترازية الحالية نتيجة جائحة كوورنا، موضحًا أن أطباء جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم يتابعون الحالة الصحية للطلاب، ويَعْزِلون أي طالب ترتفع حرارته.