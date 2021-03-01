شكرا لقرائتكم خبر عن قافلة جامعة الزقازيق تجري الكشف على 1200 مريض في قرى الحسينية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظم قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الزقازيق، تحت رعاية الدكتور عثمان شعلان رئيس الجامعة، وبرئاسة الدكتورة غادة شاكر نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، قافلة طبية خدمية لأهالي قريتي السعافنة وسماكين الشرق، التابعتين لمركز الحسينية، وذلك ضمن خطة القوافل التي ينظمها القطاع للقرى والمراكز الأكثر احتياجاً بمحافظة الشرقية.

تأتى القافلة استكمالاً لأنشطة قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدور الخدمي لجامعة الزقازيق والذي ينتظره الأهالي والمواطنين بمجتمع المحافظة، وبالتعاون مع الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني.

شارك في أعمال القافلة فريق كلية الطب البشري في ٩ تخصصات طبية وهي النسا والتوليد، أنف وأذن، رمد، باطنة أطفال، تحاليل، قلب، عظام،وتم من خلالها إجراء الكشف الطبي على ١٢٠٠ حالة وصرف العلاج اللازم بالمجان، بالإضافة إلى مشاركة قسم طب الأسرة بعمل لقاءات توعوية وتثقيفية حول تنظيم الأسرة وأهميتها لصحة المرأة والطفل والأسرة والمجتمع، بإشراف الدكتورة وفاء فوزي وكيل الكلية لشئون البيئة.

ومن جانب آخر قامت وحدة التطوع المجتمعي بالجامعة، بإشراف الدكتور يونس مصطفى وكيل كلية التربية النوعية، بتوزيع الملابس والمشغولات اليدوية على الأطفال والفتيات بالقرية، مع اتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية والتوعية بأهمية النظافة وارتداء الكمامات، والتباعد حفاظاً على سلامة الجميع، كما تم توفير وصرف جميع الأدوية مجانا.

قام بتنظيم أعمال القافلة حمدي هيكل مدير عام إدارة المشروعات، وعدد من العاملين بالإدارة، وطلاب كليتي الطب والتربية النوعية، بحضور وكيل وزارة القوي العاملة بمحافظة الشرقية.