شكرا لقرائتكم خبر عن مطار القاهرة يسير اليوم 42 رحلة لأوروبا نقلت على متنها أكثر من 5 ألاف راكب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسير مطار القاهرة الدولى عك اليوم الأحد على مدار 24 ساعة 42 رحلة جوية لوجهات أوروبية مختلفة تنقل على متنها حوالى 5025 راكبا، وقالت مصادر بمطار القاهرة إن اليوم الأحد يسير 21 رحلة سفر على متنهم 3029 راكبا، إلى عدة وجهات منها لندن موسكو باريس فرانكفورت بوخارست كوبنهاجن ميلانو أمستردام روما إسطنبول فيينا.

كما يستقبل مطار القاهرة 21 رحلة على متنهم 1996 راكبا قادمة من لندن باريس موسكو فرانكفورت بوخارست ميلانو كوبنهاجن أمستردام باريس ميلانو وما فيينا.

واتخذت سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، حيث تم الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار .

كما تم مراعاة المسافات الاجتماعية المنصوص عليها داخل صالات السفر والوصول، وارتداء الكمامات داخل كل الصالات وذلك ضمن خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلي متابعة الكاميرات الحرارية بصالات المطار المختلفة لرصد الركاب التى تزيد درجات حرارتهم عن المعدل الطبيعي.