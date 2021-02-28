شكرا لقرائتكم خبر عن «الأمور هتمشي على قديمه».. رئيس الشهر العقاري يكشف توابع تأجيل تنفيذ القانون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه الدكتور جمال ياقوت رئيس مصلحة الشهر العقاري الشكر للحكومة بسبب تحركها السريع لمناقشة تعديلات قانون الشهر العقاري وإرجاءه حتى نهاية العام ليأخذ فسحة من الوقت في إطار المناقشة بغية تحقيق هدف القيادة السياسية الذي يتمثل في التخفيف عن المواطنين وضمان حماية حقوقهم.

كشف ياقوت في مداخلة هاتفية عبر برنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة «ON»، عن المقترحات التي تقدم بها ضمن اللجنة الوزارية التي طُرحت في اجتماع مجلس الوزراء اليوم الأحد بهذا الشأن، وقال: أمور كثيرة ومقترحات ستناقش بالتعاون بين الحكومة والبرلمان ستحقق له التيسير في عملية التسجيل سواء التقسيط أو عدم الربط بين التسجل وبين ضريبة التصرفات«.

تابع في معرض تعليقه على طرح فك الارتباط بين عملية التسجيل وضريبة التصرفات العقارية: العملية تعود بنا إلى فترة ما قبل 2013 وهو أهم مقترح في هذه التعديلات المقترحة حيث يخفف من الأعباء عن كاهل الشهر العقاري حيث سيكون الأخير له آليات واضحة وثابتة ورسوم محددة نظير التسجيل وتتولى جهة أخرى تحصيل الضريبة الخاصة بالتصرفات العقارية حيث أن دور الشهر العقاري هو نقل الملكية وتسجيل العقد فقط ومن ثم يتم تلافي التضارب بينه وبين مصلحة الضرائب».

وجه رسالة للجماهير حول إرجاء إنفاذ ربط إيصال المرافق بتسجيل العقد ونقل ملكية عدادات المرافق، قائلًا: «تم فك الارتباط وممكن الناس تسجل بالعقود العرفية من الآن وحتى ديسمبر المقبل بعد إرجاء العمل بالقانون.. الأمور هتمشي على قديمه».