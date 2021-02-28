شكرا لقرائتكم خبر عن الكشف على 2200 مواطن ضمن القافلة الطبية في قرية الشقة بقلين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

صرحت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفرالشيخ، أنه تنفيذاً لتعليمات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة تم إقامة قافلة طبية على مدار يومي 27 و28 فبراير بقرية الشقة التابعه لمركز قلين.

وتم توقيع الكشف الطبي على 2200 مواطن في جميع التخصصات خلال اليومين، كما تم صرف العلاج المجانى لجميع الحالات، إضافة إلى عمل تحاليل لـ 230 مواطنا وعمل أشعة لـ 80 من المستفيدين من خدمات القافلة.

كما قامت القافلة بإستخراج 21 قرار علاج على نفقة الدولة، وتحويل عدد من الحالات للمستشفيات العامة والمركزية والنوعية حسب الحالة.

وأكدت الدكتورة سوسن سلام وكيل وزارة الصحة، أن القافلة جاءت بهدف إيصال الخدمة الطبية العلاجية لجميع أهالي محافظة كفر الشيخ مع التأكيد على اتباع إجراءات التباعد والوقاية من الكورونا بالنسبة لمقدمي ومتلقي الخدمة على حد سواء.

قافله طبيه

قافله طبيه

قافله طبيه