شكرا لقرائتكم خبر عن صحة الشرقية: تجريع أكثر من مليون طفل في أول أيام حملة التطعيم ضد شلل الأطفال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ترأس الدكتور هشام شوقي مسعود ،وكيل وزارة الصحة بالشرقية، الإجتماع المسائي، والخاص باليوم الأول لمشرفي الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال بمحافظة الشرقية، وذلك مساء اليوم بديوان عام المديرية، بحضور الدكتور أحمد نبيل، وحسام الدين مصطفي مشرفي وزارة الصحة والسكان على حملة التطعيم بالمحافظة، والدكتور خالد فوزي وكيل المديرية ومدير عام الطب الوقائي، ومديري الإدارات الصحية، ومشرفي الحملة بالمحافظة.

تم خلال الاجتماع عرض تقارير العمل، والتقارير الإشرافية، والإنجاز اليومي للحملة القومية في يومها الأول، وذلك لكل إدارة صحية، وتم مناقشة السلبيات والإيجابيات في أداء سير العمل، ومعالجة أي سلبيات، لعدم تكرارها في الأيام الثلاثة القادمة.

قال الدكتور هشام مسعود، أن الفرق الطبية الثابتة والمتحركة المشاركة في الحملة القومية، قامت خلال اليوم الأول بتطعيم ١١٠٤٥٠٦ طفل من عمر يوم وحتي ٥ سنوات بالمحافظة، بنسبة تغطية بلغت ٩٢.٤ %، مشيراً إلى أن الفرق الطبية يبلغ عددها ٢٤٠١ فرقة، بواقع ٥٠١ فرقة ثابتة بالمركز الطبية والوحدات الصحية ومكاتب الصحة، وعدد ١٩٠٠ فرقة متحركة تجوب المنازل والحضانات، مقسمين إلى ١٧٨٧ فرقة بالريف، و٦١٤ فرقة بالحضر، بمراكز ومدن المحافظة.

يذكر أن محافظ الشرقية أطلق اليوم شارة البدء لإنطلاق فعاليات الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال بالمحافظة، من مكتب صحة ثان الزقازيق التابع للإدارة الصحية بالزقازيق، وتستمر لمدة ٤ أيام حتي يوم الأربعاء القادم، وتستهدف مليون و١٩٥ ألف و٤٩٠ طفل من عمر يوم وحتي ٥ سنوات على مستوي المحافظة، ويتم التطعيم لجميع الأطفال المصريين والمقيمين بالمحافظة، من خلال الفرق الطبية والتي تعمل وفق خطة عمل محددة تم التدريب عليها، ويتم التطعيم من منزل لمنزل وهو عبارة عن نقطتين توضع بفم الطفل بزاوية ٤٥ درجة.