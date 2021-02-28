شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة سوهاج: قافلة طبية مجانية تعالج 820 مواطنًا في قرية إقصاص والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، أن إدارة شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة، بالتعاون مع مديرية الشؤون الصحية بالمحافظة، وكلية الطب البشرى بالجامعة، نظمت اليوم قافلة طبية علاجية مجانية بقرية «إقصاص» بدائرة مركز المراغة .

وأوضح رئيس جامعة سوهاج- في بيان صحفى- أن القافلة جاءت في إطار مشاركة الجامعة في تنفيذ مبادرة «حياة كريمة» التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، بهدف توفير المزيد من الرعاية والإهتمام للفئات الأكثر احتياجاَ في المجتمع، موضحاً أن القافلة جرت أعمالها بمشاركة أساتذة من كلية الطب بالجامعة، في تخصصات مختلفة، حيث قامت القافلة بأعمالها بمقر الوحدة الصحية بالقرية، وأستهدفت الكشف على المواطنين الغير قادرين وتوفير العلاج لهم بالمجان، وتحويل الحالات التي تحتاج إلى عمليات جراحية إلى المستشفى الجامعى.

وذكر رئيس الجامعة، أن القافلة استمرت لمدة يوم واحد، ووقعت الكشوف الطبية على ألف و820 مواطنا من أهالى القرية ما بين رجال وسيدات وأطفال، وقدمت خدماتها الطبية والعلاجية لهم في تخصصات «العظام، والباطنة، والأنف والأذن، والأطفال، والنساء والتوليد، والصدر، الجهاز الهضمى، والجلدية، والرمد، والروماتيزم، وجراحة المسالك البولية، والجراحة العامة»، حيث ضمت القافلة 18 طبيبا بكلية الطب بجامعة سوهاج، و38 طالبا بالكلية، لافتا إلى أنه تم صرف العلاج بالمجان للمرضي، وتم تحويل عدد من الحالات للمستشفى الجامعى لإجراء عمليات جراحية عاجلة لهم، كما نظم قسمي الميكروبيولجي وطب المجتمع بالكلية ندوات توعية عن الأمراض المنتشرة والمعدية مثل «كوفيد-19»، وكيفية تجنب الإصابة به وتطبيق الإجراءات الإحترازية المنصوص عليها من قبل منظمة الصحة العالمية، وكذلك التوعية بمخاطر الإدمان وكيفية عمل الإسعافات الأولية.