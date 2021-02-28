شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بورسعيد يتابع سير العمل بموانئ شرق وغرب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد اجتماعا لمتابعة سير العمل في مينائي شرق وغرب بورسعيد وذلك بحضور اللواء يوسف الشاهد سكرتير عام محافظة بورسعيد واللواء محمد برايا نائب رئيس الهيئة الاقتصادية واللواء محمد عبد القادر رئيس مجلس ادارة شركة بورسعيد لتداول الحاويات وقيادات الجمارك والهيئة الاقتصادية وامن المحور.

واكد المحافظ خلال الاجتماع علي اهمية التحلي باليقظة التامة والاستعداد المستمر لتامين العمل في المواني في ظل الظروف العالمية علي اثر تداعيات ازمة كورونا مع استمرار المتابعة اليومية لكافة العاملين بالمواني للحفاظ علي كفاءة الاداء التي حققت انتظام سير العمل ومتابعة تداول الحاويات مع الالتزام بتحقيق التعاون والتكامل بين ميناء شرق وغرب لمافية صالح الاقتصاد القومي.