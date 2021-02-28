شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الشهر العقاري: نقل الملكية يحتاج دعوى صحة توقيع ونفاذ العقد فقط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد جمال ياقوت، رئيس قطاع مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، أن المواطن الذي يتملك شقة بعقد ابتدائي وتكون الأرض المقام عليها العقار مسجلة يجوز فيها نقل تسجيل المباني من خلال رفع دعوى صحة ونفاذ العقد الابتدائي للشراء، ويجوز ضبط العقد الابتدائي حال وجود توكيل من مالك العقار.

وأضاف «ياقوت»، خلال حواره ببرنامج «حديث القاهرة»، مع الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، عبر قناة «القاهرة والناس»، أنه يستطيع نقل الملكية مباشرة من خلال دفع الرسوم المقدرة 500 جنيه وبحد أقصى 2000 جنيه، بجانب ضريبة التصرفات العقارية، موضحًا أنه لم يأت أي تشريع جديد يخض قرارات اليوم الصادرة عن مجلس الوزراء، حيث إن الشهر العقاري ينتظر وثيقة التشريع التي سيبدأ العمل من خلالها.

وأشار إلى أنه إذا كان العقار مخالفا ويريد أن يتم تسجيل المواطن شقته الخاص في هذه الحالة لا بد من وجود شهادة تصالح، موضحًا أنه ليس هناك أي مشكلة في تسجيل عقار بالمجتمعات العمرانية، إذ يتم إيداع العقد في الجهاز، وتم إنشاء مكاتب ومأموريات داخل أجهزة المدن الجديدة للتيسير على المواطن وتنقل الملكية وليس له ضريبة التصرفات العقارية، متابعًا: «أراضي الدولة التي تم وضع اليد عليها وغير مقننة يتم التعامل من خلال وجود حيازة لـ15 عاما ويتم إجراء محضر تحقيق بالطبيعة ويتم التحقق من الوضع ويتم نقل الملكية، والإجراءات تأخذ سنة من العمل».